राधिका आप्टे बॉलीवुड के दोगलेपन पर बोलीं- कामुक भी बनाओ और देवी का दर्जा भी दो

न्यूज 18 से राधिका ने कहा, "किशोरावस्था में मुझे सपने आते थे कि कोई मेरे हाथ बांध रहा है या मेरा पल्लू खींच रहा है। मैं आज भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, लेकिन जब मैंने उनकी कुछ पुरानी फिल्मों को दोबारा देखा, तो वो ये सब देखकर काफी हैरान और असहज रह गईं।"

राधिका के मुताबिक, उन फिल्मों में महिला के मना करने के बावजूद उसका पीछा करने को 'रोमांस' की तरह पेश किया जाता था।