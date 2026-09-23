राधिका आप्टे की जिंदगी का सबसे खाैफनाक अनुभव

राधिका आप्टे डर के मारे कमरे में रहीं कैद, बोलीं- ड्राइवर तक ने वो वीडियो देखा

लेखन नेहा शर्मा 05:56 pm Sep 23, 202605:56 pm

क्या है खबर?

फिल्मों के इंटीमेट सीन निजी जिंदगी में लीक होने पर कलाकारों को बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अभिनेत्री राधिका आप्टे ने अपनी एक पुरानी घटना को याद करते हुए बताया कि जब उनकी फिल्म का बोल्ड क्लिप लीक हुआ था, तो वो कदर सहम गई थीं कि 4 दिनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकलीं। राधिका के अनुसार, ऐसी घटनाएं किसी भी कलाकार की मानसिक शांति और निजी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं।