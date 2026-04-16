नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म से गायक रब्बी शेरगिल ने की वापसी, इस गाने को दी आवाज

प्रतिक्रिया

रब्बी शेरगिल ने गाने पर प्रतिक्रिया दी

ई-टाइम्स के मुताबिक, गायक ने 'तलाश' पर बात करते हुए कहा, "यह देखना अद्भुत है कि संगीत का एक टुकड़ा इस तरह की शानदार फिल्म का हिस्सा बनकर कैसे नए आयाम हासिल कर लेता है। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।" उधर नवाजुद्दीन ने कहा, "बुल्लाह की जाना मैं कौन मेरा पसंदीदा गाना है। जब मुझे बताया गया कि हमारी फिल्म का एक गाना रब्बी के पास है तो मैं उत्साहित हो गया और फिर मैंने 'तलाश' सुना, वो बहुत खूबसूरत था।"