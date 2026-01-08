अक्षय कुमार को मिला एक और अभिनेत्री का साथ, अनीस बज्मी ने शुरू की तैयारी

अक्षय कुमार और अनीस बज्मी की फिल्म पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Jan 08, 202612:12 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो सितारे हैं, जो साल में 3 से 4 फिल्में कर लेते हैं। 2025 में 'स्काई फोर्स', 'केसरी 2' और 'जॉली LLB 2' के जरिए उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब अक्षय 2026 के लिए कमर कस चुके हैं। मशहूर फिल्म निर्देशक अनीस बज्मी के साथ उनकी आगामी फिल्म खूब चर्चा में हैं। इसमें विद्या बालन का प्रवेश पहले ही हो चुका था। खबर है कि एक और अभिनेत्री इस परियोजना से जुड़ गई हैं।