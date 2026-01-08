अक्षय कुमार को मिला एक और अभिनेत्री का साथ, अनीस बज्मी ने शुरू की तैयारी
क्या है खबर?
अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो सितारे हैं, जो साल में 3 से 4 फिल्में कर लेते हैं। 2025 में 'स्काई फोर्स', 'केसरी 2' और 'जॉली LLB 2' के जरिए उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब अक्षय 2026 के लिए कमर कस चुके हैं। मशहूर फिल्म निर्देशक अनीस बज्मी के साथ उनकी आगामी फिल्म खूब चर्चा में हैं। इसमें विद्या बालन का प्रवेश पहले ही हो चुका था। खबर है कि एक और अभिनेत्री इस परियोजना से जुड़ गई हैं।
एंट्री
अक्षय की फिल्म में राशि खन्ना की हुई एंट्री
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अक्षय की आगामी फिल्म में अभिनेत्री राशि खन्ना शामिल हो गई हैं। सूत्र ने बताया, "फिल्म निर्माता अच्छे विकल्प की तलाश में थे, और आखिरकार राशि खन्ना पर आकर हमारी तलाश खत्म हुई। चाहे वो '120 बहादुर' में दमदार भूमिका हो या 'द साबरमती रिपोर्ट', उनकी पसंद ने टीम को प्रभावित किया। उन्होंने फिल्म साइन कर ली है।" राशि से पहले इस फिल्म के लिए दिशा पाटनी और फातिमा सना शेख का नाम चर्चा में था।
फिल्म
फरवरी से शुरू हो सकता है प्रोडक्शन का काम
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक अनीस अपनी इस फिल्म की तैयारी शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है कि अगले महीने फरवरी से प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। अक्षय के साथ उन्होंने 'वेलकम' और 'सिंह इज किंग' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोनों की अगली फिल्म को लेकर प्रशंसक भी उतावले हैं। फिलहाल, अक्षय आगामी फिल्म 'भूत बंगला' में व्यस्त हैं जिसकी रिलीज 15 मई कर दी गई है। इसके अलावा उन्हें 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' में देखा जाएगा।