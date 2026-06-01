अली फजल की सीरीज 'राख' का ट्रेलर जारी, अपहरण और रहस्यों से घिरी है कहानी

लेखन ज्योति सिंह 12:57 pm Jun 01, 202612:57 pm

क्या है खबर?

अली फजल की आगामी वेब सीरीज 'राख' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित और अनुषा नंदकुमार व संदीप साकेत द्वारा लिखित यह एह रहस्यमयी थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी अपहरण और क्राइम के इर्द-गिर्द बुनी गई है। सीरीज में सोनाली बेंद्रे, राकेश बेदी और आमिर बशीर जैसे सितारे भी हैं। खबराें के मुताबिक, यह सीरीज दिल्ली के चर्चित गीता और संजय चोपड़ा किडनैपिंग और मर्डर केस (1978) पर आधारित बताई जा रही है।