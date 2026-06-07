आर माधवन क्यों नहीं देते पत्नी को धोखा? बोले- मैं तो डरपोक मद्रासी मध्यमवर्गीय आदमी हूं

खुलासा

माधवन का मजेदार खुलासा

अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं एक डरपोक मद्रासी मध्यमवर्गीय आदमी हूं। भले ही मैं खूबसूरत लड़कियों की तरफ बहुत आकर्षित होता हूं, लेकिन दिन के अंत में मैं इस बात को तवज्जो देता हूं कि घर वापस जाकर अपनी पत्नी को गले लगाऊं, बजाय इसके कि मैं वहां न होने का बहाना बनाऊं।" माधवन ने बताया कि उनके पैसों का हिसाब सरिता संभालती हैं, इसलिए उनके फोन और बैंक अकाउंट्स का एक्सेस हमेशा उनके पास ही रहता है।