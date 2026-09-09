पंजाबी गायक एमी विर्क को लेकर आई चौंकाने वाली खबर

पंजाबी गायक एमी विर्क पर कनाडा में हमला, हमलावरों ने कार पर चलाई 7 गोलियां

लेखन अंशिका शुक्ला 01:31 pm Sep 09, 202601:31 pm

क्या है खबर?

मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता एमी विर्क पर कनाडा में हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार, 5 सितंबर को ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड में कॉन्सर्ट के बाद यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनके काफिले की एक गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे गोलीबारी मान रही है। वहीं, अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है।