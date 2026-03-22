निर्माता मधु मंटेना बने पिता, किया बेटे का स्वागत (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@madmantena)

'गजनी' के निर्माता मधु मंटेना के घर गूंजी किलकारी, पत्नी इरा ने दिया बेटे को जन्म

लेखन नेहा शर्मा 06:04 pm Mar 22, 202606:04 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की 'गजनी' से लेकर रणवीर सिंह की 'लुटेरा' जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्माता मधु मंटेना के घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी है। शादी के लगभग 3 साल बाद मधु और उनकी पत्नी इरा त्रिवेदी माता-पिता बन गए हैं। इरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, जिससे पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। मधु ने सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी को साझा कर इस नए सफर के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया है।