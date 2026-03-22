'गजनी' के निर्माता मधु मंटेना के घर गूंजी किलकारी, पत्नी इरा ने दिया बेटे को जन्म
क्या है खबर?
आमिर खान की 'गजनी' से लेकर रणवीर सिंह की 'लुटेरा' जैसी सुपरहिट फिल्मों के निर्माता मधु मंटेना के घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी है। शादी के लगभग 3 साल बाद मधु और उनकी पत्नी इरा त्रिवेदी माता-पिता बन गए हैं। इरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, जिससे पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। मधु ने सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी को साझा कर इस नए सफर के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया है।
खुशखबरी
मधु और इरा ने नवरात्रि पर किया बेटे का स्वागत
मधु ने अपने पोस्ट में लिखा, 'ईश्वर के इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, जिसने हमारे जीवन को प्यार और रोशनी से भर दिया है। कल नवरात्रि और ईद के पवित्र मोके पर मैंने और इरा ने अपने बेटे का स्वागत किया।' मधु और इरा ने 11 जून, 2023 में जुहू के इस्कॉन मंदिर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी। अब उनके जीवन के इस नए अध्याय को लेकर फैंस और सितारे उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
मधु मंटेना ने शेयर की ये तस्वीर
March 22, 2026