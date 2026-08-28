'रामायण' के तेलुगु अधिकार खरीदने की तैयारी

'रामायण' पर करोड़ों रुपये का दांव लगाने की तैयार, निर्माता दिल राजू संग बातचीत जारी

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Aug 28, 202611:47 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मशहूर निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू तेलुगु राज्यों के लिए फिल्म के नाट्य वितरण अधिकार हासिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वह इस परियोजना पर करोड़ों रुपये का महादांव लगाने की तैयारी में हैं। बता दें, नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' 2 भागों में बनी है, जिसका पहला भाग इस साल दिवाली में आएगा।