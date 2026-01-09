पावर रेंजर्स सीरीज को लेकर चर्चा में प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा विलेन बनकर मचाएंगी तबाही, पावर रेंजर्स सीरीज में शामिल होने की चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Jan 09, 202610:48 am

क्या है खबर?

ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा हमेशा से कुछ नया करने के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल तो उनके प्रशंसक आगामी फिल्म 'वाराणसी' का इंतजार कर रहे हैं जिसे बनाने की जिम्मेदारी एसएस राजामौली ने उठाई है। 2027 में इसे रिलीज करने की योजना है। इस बीच, पता चला है कि प्रियंका डिज्नी+ पावर रेंजर्स सीरीज का हिस्सा बन सकती हैं। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि सीरीज में उन्हें सुपरविलेन के किरदार में देखा जा सकता है।