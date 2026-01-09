प्रियंका चोपड़ा विलेन बनकर मचाएंगी तबाही, पावर रेंजर्स सीरीज में शामिल होने की चर्चा

प्रियंका चोपड़ा विलेन बनकर मचाएंगी तबाही, पावर रेंजर्स सीरीज में शामिल होने की चर्चा
क्या है खबर?
ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा हमेशा से कुछ नया करने के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल तो उनके प्रशंसक आगामी फिल्म 'वाराणसी' का इंतजार कर रहे हैं जिसे बनाने की जिम्मेदारी एसएस राजामौली ने उठाई है। 2027 में इसे रिलीज करने की योजना है। इस बीच, पता चला है कि प्रियंका डिज्नी+ पावर रेंजर्स सीरीज का हिस्सा बन सकती हैं। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि सीरीज में उन्हें सुपरविलेन के किरदार में देखा जा सकता है।
किरदार
रीटा रेपुलसा के किरदार में दिख सकती हैं प्रियंका
टाइम्स नाउ के मुताबिक, डिज्नी+ पावर रेंजर्स सीरीज का वर्जन बनाने की तैयारी में है। ग्लोबल स्ट्रीमर की क्रिएटिव टीम ने कथित तौर पर प्रियंका को इसके लिए फाइनल किया है। सीरीज में अभिनेत्री को दिग्गज खलनायिका रीटा रेपुलसा के किरदार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि, निर्माताओं ने कास्टिंग से जुड़ी सभी जानकारियों को अभी गुप्त रखा है, लेकिन पावर रेंजर्स यूनिवर्स से जुड़े एक सूत्र ने इस अपडेट के जरिए प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।
सीरीज
सीरीज की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी
द डिसइनसाइडर के मुताबिक, "रीटा रेपुलसा विलेन हैं और स्टूडियो, प्रियंका को अपनी विशलिस्ट में रखना चाहता है।" हालांकि इस अपडेट पर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अगर यह सच हुआ तो प्रियंका को हाई-प्रोफाइल हॉलीवुड भूमिका में देखना प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। चर्चा तो ऐसी ही है कि देसी गर्ल, अब हॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियाें में शामिल होने वाली हैं। प्रियंका 25 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो की फिल्म 'द ब्लफ' में दिखाई देंगी।