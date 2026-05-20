प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के वीडियो पर फिल्मी सितारों ने दी प्रतिक्रिया, देखें पोस्ट

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मोदी, मेलोनी को उपहार में टॉफी का पैकेट देते दिखे। मेलोनी ने खुद यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया और कैप्शन दिया, 'उपहार के लिए धन्यवाद।' वीडियो में वह कहती हैं, "प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक उपहार लाए हैं... एक बहुत ही स्वादिष्ट टॉफी।" इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, "मेलोडी" फिर दोनों नेता टॉफी का पैकेट दिखाते हैं और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं।

प्रतिक्रिया

वीडियो पर इन सितारों ने दी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भूमि ने लिखा, 'मुझे यह बहुत पसंद है।' वहीं प्रियंका, जैकलीन फर्नांडिस, उन्नी मुकुंदन और बिपाशा बसु समेत कई सितारों ने वीडियो को लाइक किया है। सोशल मीडिया यूजर्स भी वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'इससे अच्छा मार्केटिंग अभियान नहीं हो सकता।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बस यही छोटी-छोटी खुशियां चाहिए हमें।' एक अन्य ने उपनाम देते हुए लिखा, 'मोदी + मेलोनी = मेलोडी।'