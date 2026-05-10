प्रियंका चोपड़ा को मिला प्रतिष्ठित सम्मान, 20 साल पुरानी साड़ी से बने गाउन ने लूटी महफिल

प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। 'गोल्ड गाला 2026' में उन्हें प्रतिष्ठित 'ग्लोबल वेंगार्ड अवार्ड' से नवाजा गया, लेकिन इस सम्मान के साथ-साथ उनके अनोखे फैशन ने सबका ध्यान खींच लिया। प्रियंका ने अपनी 20 साल पुरानी 'चिकनकारी साड़ी' को एक मॉडर्न गाउन का रूप देकर रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया देखती रह गई। आइए जानते हैं क्या है इस खास लुक के पीछे की कहानी।

उपलब्धि 25 साल का सफर और अब सबसे बड़ा सम्मान प्रियंका ने 5वें सालाना 'गोल्ड गाला' में शिरकत कर सबका दिल जीत लिया। यहां उन्हें सिनेमा और मनोरंजन की दुनिया में उनके शानदार 25 साल के सफर के लिए 'ग्लोबल वेंगार्ड सम्मान' से नवाजा गया। इस खास शाम के लिए प्रियंका ने फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल का बनाया हुआ एक खास आउटफिट पहना, जिसमें भारतीय विरासत और मॉडर्न फैशन का एक खूबसूरत मेल नजर आया। इस शानदार ड्रेस को एक 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से तैयार किया गया था।

डिजाइनिंग 6 हफ्ते में बनकर तैयार हुई प्रियंका की पोशाक इस ड्रेस को बनाने में 6 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा। ये भारतीय कढ़ाई की सदियों पुरानी खूबसूरती और मॉडर्न फैशन का एक बेजोड़ मेल था। हल्के सफेद रंगों में सजी इस ड्रेस पर हाथ से बारीक चिकनकारी का काम किया गया था, जिसे कांच के मोतियों से और भी निखारा गया। गाउन में एक पैरों के पास कट और साड़ी के पल्लू जैसा ड्रेप दिया गया था, जिसने इस आधुनिक लुक को एक देसी और राजसी रूप दिया।

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रियंका की तस्वीरें Celebrating @priyankachopra tonight as she receives the inaugural Vanguard Honor at the @GoldHouseCo

A milestone moment for Priyanka, who keeps redefining what global representation looks like✨



Disclaimer: Credits to the talented photographers and sources for these pictures🫶🏻 pic.twitter.com/n7wIYZHlrG — Team Priyanka Chopra Jonas (@TeamPriyanka) May 10, 2026

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सहयोग अमित अग्रवाल की कॉस्ट्यूम में पहले भी जलवा बिखेर चुकीं प्रियंका प्रियंका हमेशा से ही भारतीय कपड़ों और कारीगरी को पसंद करती आई हैं। एक बार फिर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने फैशन के जरिए अपनी भारतीय जड़ों और संस्कृति का सम्मान किया। ये पहली बार नहीं, जब प्रियंका और डिजाइनर अमित ने मिलकर पुरानी भारतीय परंपरा को नया रूप दिया हो। इससे पहले 2023 में, 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' के उद्घाटन पर भी प्रियंका ने अमित अग्रवाल की डिजाइन की हुई 60 साल पुरानी बनारसी साड़ी पहनी थी।

ट्विटर पोस्ट जानिए मां के लिए क्या बोलीं प्रियंका Priyanka Chopra Jonas thanked her mother while receiving her Global Vanguard Honor ❤️ pic.twitter.com/NlkYssdr3T https://t.co/2CiwSiSdfX — sky (@shiptothesky) May 10, 2026