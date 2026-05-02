प्रियंका चोपड़ा ने बनाई फैशन के सबसे बड़े मंच मेट गाला से दूरी, सामने आई वजह
क्या है खबर?
फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा और चर्चित इवेंट मेट गाला में इस बार भारतीय फैंस के लिए एक मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, प्रियंका चोपड़ा, जो पिछले कई सालों से अपने अनोखे और साहसी फैशन सेंस से मेट गाला के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरती आई हैं, इस साल इस मेगा इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी। उन्होंने फैशन के इस महाकुंभ से दूरी बनाने का फैसला किया है। आखिर जानें इसके इसके पीछे का कारण।
कारण
व्यस्त शेड्यूल के कारण प्रियंका ने बनाई मेट गाला से दूरी
वैरायटी इंडिया ने पुष्टि की है कि अभिनेत्री प्रियंका आगामी 4 मई को आयोजित होने वाले मेट गाला के 78वें संस्करण के रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगी। इसका मुख्य कारण उनकी पहले से तय काम से जुडे़ कमिटमेंट है। हालांकि, उनके प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मेट गाला के कुछ ही दिनों बाद प्रियंका एक अन्य प्रतिष्ठित इवेंट (गाला) में अपने लुक से जलवा बिखेरती नजर आएंगी।
सम्मान
लॉस एंजिल्स में प्रियंका को मिलेगा 'ग्लोबल वेंगार्ड' सम्मान
प्रियंका को 9 मई 2026 को लॉस एंजिल्स के म्यूजिक सेंटर में आयोजित होने वाले 'गोल्ड हाउस गोल्ड गाला' में 'ग्लोबल वेंगार्ड' सम्मान से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार उनके 25 साल लंबे शानदार करियर, मनोरंजन जगत में उनके सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशियाई प्रतिनिधित्व को मजबूती देने के उनके प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। बता दें कि प्रियंका को लगातार दूसरी बार 'ग्लोबल वेंगार्ड' पुरस्कार से नवाजा जा रहा है।