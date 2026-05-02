मेट गाना 2026 में शामिल नहीं होंगी प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने बनाई फैशन के सबसे बड़े मंच मेट गाला से दूरी, सामने आई वजह

लेखन नेहा शर्मा 08:41 pm May 02, 202608:41 pm

क्या है खबर?

फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा और चर्चित इवेंट मेट गाला में इस बार भारतीय फैंस के लिए एक मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, प्रियंका चोपड़ा, जो पिछले कई सालों से अपने अनोखे और साहसी फैशन सेंस से मेट गाला के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरती आई हैं, इस साल इस मेगा इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी। उन्होंने फैशन के इस महाकुंभ से दूरी बनाने का फैसला किया है। आखिर जानें इसके इसके पीछे का कारण।