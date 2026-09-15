'दायरा' का इंतजार कर रहे? तो पहले OTT पर देख लें पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्में

फिल्म 'मेमोरीज' में पृथ्वीराज ने सैम एलेक्स का किरदार निभाया है, जो अपनी पत्नी और बेटी को खोने के बाद शराब की लत से जूझ रहा एक परेशान पुलिस अफसर है। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।

रंजीत की कॉमेडी फिल्म 'इंडियन रूपी' में पृथ्वीराज मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसको आप OTT प्लेटफॉर्म Sun NXT पर देख सकते हैं।