मुंबई का अंधेरी वेस्ट शहर के प्रमुख रिहायशी इलाकों में गिना जाता है। यह क्षेत्र बेहतर जुड़ाव, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक व मनोरंजन केंद्रों के नजदीक होने के लिए जाना जाता है।

यहां न्यू लिंक रोड, एसवी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा, मुंबई मेट्रो और अंधेरी रेलवे स्टेशन भी नजदीक हैं।

इलाके में कई अच्छे स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और मनोरंजन के विकल्प मौजूद हैं।