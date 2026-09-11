राजकुमारी डायना की मशहूर 'रिवेंज ड्रेस' 30 साल बाद फिर होगी नीलाम, करोड़ों में लगेगी बोली

टीवी पर उसी शाम प्रिंस चार्ल्स सार्वजनिक रूप से डायना के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार करने वाले थे। इस खबर की पहले से चर्चा थी और डायना जानती थीं कि सभी कैमरों की नजर उन पर होगी। इसके बावजूद उन्होंने कार्यक्रम में जाने का फैसला किया।

आखिरी समय में उन्होंने वैलेंटिनो की ड्रेस बदलकर काली ड्रेस पहनी, जिसे बाद में 'रिवेंज ड्रेस' कहा गया। इसके साथ उन्होंने अपने गहने और शादी में मिले एक खास तोहफे को भी पहना।