होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / क्या प्रिंस नरुला को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार? वायरल वीडियो का जानिए सच
लेखन ज्योति सिंह
Jan 08, 2026
05:13 pm
क्या है खबर?

'बिग बॉस' समेत कई रियलिटी शो का हिस्सा रहे प्रिंस नरुला अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है जिसमें दिल्ली पुलिस उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाती दिख रही है। लोग कैमरे और मोबाइल से इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वायरल क्लिप पर कुछ लोगों का दावा है कि पुलिस ने प्रिंस को किसी मस्जिद विध्वंस मामले में गिरफ्तार किया है। आइए जानें वायरल वीडियो का सच।

प्रिंस नरुला की गिरफ्तारी का वीडियो देखकर लोग हुए दंग

एक्स अकाउंट द्वारा साझा इस वीडियो में कैप्शन है, 'दिल्ली पुलिस ने प्रिंस नरूला को गिरफ्तार किया है।' इसे देखकर लोग भी दंग हैं। इंडिया डॉटकॉम के मुताबिक, वायरल वीडियो की प्रमाणिकता जानने की कोशिश की गई तो 2026 में प्रिंस की गिरफ्तारी से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इंटरनेट टूल का कहना है कि वायरल वीडियो फर्जी लगता है जिसे एडिट करके बनाया गया है। इसके अलावा, वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई है।

