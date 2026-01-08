प्रिंस नरुला की गिरफ्तारी का दावा करने वाला वीडियो वायरल

क्या प्रिंस नरुला को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार? वायरल वीडियो का जानिए सच

लेखन ज्योति सिंह 05:13 pm Jan 08, 202605:13 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस' समेत कई रियलिटी शो का हिस्सा रहे प्रिंस नरुला अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है जिसमें दिल्ली पुलिस उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाती दिख रही है। लोग कैमरे और मोबाइल से इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वायरल क्लिप पर कुछ लोगों का दावा है कि पुलिस ने प्रिंस को किसी मस्जिद विध्वंस मामले में गिरफ्तार किया है। आइए जानें वायरल वीडियो का सच।