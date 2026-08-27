'द रिवोल्यूशनरीज' के ट्रेलर में देशभक्ति का जोश, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज
क्या है खबर?
भुवन बाम और रोहित सराफ अभिनीत सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' का ऐलान कुछ दिन पहले हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस ऐतिहासिक-ड्रामा में प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा भी मौजूद हैं। निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही लोगों के बीच चर्चा पैदा कर दी है। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और एम्मे एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, ये सीरीज प्रिसद्ध लेखक संजीव सान्याल की किताब 'क्रांतिकारी: भारत की स्वतंत्रता की दूसरी कहानी' पर आधारित है।
रिलीज
जानिए कब और कहां होगा 'द रिवोल्यूशनरीज' का प्रीमियर
ट्रेलर भारत के 4 क्रांतिकारियों रास बिहारी बोस (भुवन), सचिंद्र नाथ सान्याल (रोहित), प्रतिभा लाहिड़ी (प्रतिभा) और बाघा जतिन (गुरफतेह) को दिखाता है, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह छेड़ते हैं।
इसमें खूंखार जनरल डायर का किरदार जेसन शाह ने निभाया है, जो चारों क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं।
सीरीज का प्रीमियर 11 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। यह हिंदी, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Humari kranti ki pukaar harr dil mein goonjegi… 🔥 https://t.co/ll7nSMGlEy— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) August 26, 2026