'द रिवोल्यूशनरीज' के ट्रेलर में देशभक्ति का जोश, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 10:31 am Aug 27, 202610:31 am

क्या है खबर?

भुवन बाम और रोहित सराफ अभिनीत सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' का ऐलान कुछ दिन पहले हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस ऐतिहासिक-ड्रामा में प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा भी मौजूद हैं। निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही लोगों के बीच चर्चा पैदा कर दी है। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और एम्मे एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, ये सीरीज प्रिसद्ध लेखक संजीव सान्याल की किताब 'क्रांतिकारी: भारत की स्वतंत्रता की दूसरी कहानी' पर आधारित है।