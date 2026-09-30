'अलायंस सीजन 2' के साथ लौटेंगे कुणाल खेमू

कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' के दूसरे सीजन का ऐलान, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 03:25 pm Sep 30, 202603:25 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू की मेजबानी वाला रियलिटी शो 'अलायंस' दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। इसी लोकप्रियता काे देखते हुए निर्माताओं ने इसके दूसरे सीजन की पुष्टि कर दी है। साथ में शो की स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। जून, 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित इस शो में डेजी शाह, अर्सलान गोनी, सोहेल खान, कुशाल टंडन और मैक्सटर्न समेत कुल 16 प्रतियोगी आए थे। हालांकि, मिनी माथुर पहले सीजन की विजेता बनकर उभरी थीं।