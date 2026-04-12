आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- हमेशा याद रहेंगी उनसे हुईं बातें

भारतीय संगीत जगत की अनमोल रत्न और 'सुरों की मलिका' आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा ताई को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी जादुई आवाज लोगों के जीवन में हमेशा गूंजती रहेगी। प्रधानमंत्री ने उनके जाने को संगीत जगत की एक ऐसी क्षति बताया है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।

श्रद्धांजलि सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने वाली आवाज खो गई- नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'आशा भोसले जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक थीं। दशकों तक फैले उनके असाधारण संगीत सफर ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनियाभर के अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या ऊर्जा से भरपूर रचनाएं, उनकी आवाज में हमेशा एक कालजयी चमक रही। उनके साथ हुई बातचीत को मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।'

Advertisement

आहत 'उनके साथ हुई बातचीत को हमेशा संजोकर रखूंगा' प्रधानमंत्री ने लिखा, 'मैं उनके साथ हुई अपनी बातचीत को हमेशा संजोकर रखूँगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत लोगों के जीवन में हमेशा गूंजते रहेंगे।' सुर साम्राज्ञी आशा भोसले का पार्थिव शरीर 13 अप्रैल की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद, शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

Advertisement

दुख अत्यंत पीड़ादायक है ये विदाई- राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, 'स्वर कोकिला आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए पीड़ादायक है। पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारों फिल्मों और एलबमों को आवाज दी। कई पीढ़ियों ने उनके गीतों को सुना और गुनगुनाया। उनकी मधुर धुनों की गूँज हमेशा बनी रहेगी। आशा भोसले जी का निधन संगीत जगत के लिए ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।'

ट्विटर पोस्ट राजनाथ सिंह ने भी जताया शोक भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है।पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हज़ारो फ़िल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी।उनके गाये हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी।



आशा भोसले… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 12, 2026