सेंसर बोर्ड में बड़ा बदलाव, प्रीति जिंटा-पंकज त्रिपाठी समेत इन 18 सितारों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

सेंसर बोर्ड में बड़ा बदलाव, प्रीति जिंटा-पंकज त्रिपाठी समेत इन 18 सितारों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्या है खबर?
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पैनल में बड़ा बदलाव किया गया है। नए पैनल में बॉलीवुड के कई चर्चित चेहरों को शामिल किया गया है। अभिनेत्री प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी समेत कुल 18 नए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सदस्य फिल्मों से जुड़े मामलों और प्रमाणन प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाएंगे। नए पैनल में मनोरंजन जगत से जुड़े कई अन्य नाम भी शामिल हैं। इस बदलाव के बाद अब सभी की नजरें इसकी कार्यप्रणाली पर रहेंगी।
पैनल
सेंसर बोर्ड के नए पैनल का गठन
सेंसर बोर्ड ने 18 सदस्यीय नए सलाहकार पैनल का गठन किया है। इसमें अभिनेत्री प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, मनोज जोशी, प्रोसेनजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, रूपाली गांगुली और अभिनेत्री निशिगंधा वाड शामिल हैं।
इनके अलावा निर्देशक प्रियदर्शन, नील माधव पांडा, अभिषेक जैन संगीतकार रिकी केज, गायक हंसराज हंस, निर्माता सुप्रिया यारलागड्डा, लेखक यतींद्र मिश्र, थिएटर निर्देशक वामन केंद्रे, फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम और विचारक रमेश पतंगे को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है।
जिम्मेदारी
जानें CBFC के नए 18 सदस्यों की क्या होगी मुख्य जिम्मेदारी
इन नए 18 सदस्यों की मुख्य जिम्मेदारी फिल्मों की जांच और समीक्षा करना है। उन्हें भारतीय फिल्मों से जुड़े मौजूदा कानून और नियमों के तहत देश और विदेश में रिलीज होने वाली फिल्मों को देखना होगा।
पैनल के सदस्य फिल्म की कहानी, दृश्यों और संवादों के साथ उसके सामाजिक असर पर भी ध्यान देंगे।
इसके बाद वे तय करेंगे कि फिल्म किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए सही है और उसे U, U/A या A जैसे प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।
पद
शशि शेखर वेम्पति बने रहेंगे अध्यक्ष
पुनर्गठित CBFC का नया 18 सदस्यीय पैनल तुरंत प्रभाव से अगले 3 साल तक काम करेगा। ये समिति मौजूदा नियमों और कानून के तहत फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी।
नए पैनल में अभिनय, फिल्म निर्माण, संगीत, लेखन, फिल्म समीक्षा और थिएटर से जुड़े कई अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है, वहीं मई 2026 में CBFC के अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पति अपने पद पर बने रहेंगे।