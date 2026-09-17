सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन: प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी समेत 18 हस्तियां पैनल में शामिल

सेंसर बोर्ड में बड़ा बदलाव, प्रीति जिंटा-पंकज त्रिपाठी समेत इन 18 सितारों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

लेखन नेहा शर्मा 10:11 am Sep 17, 202610:11 am

क्या है खबर?

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पैनल में बड़ा बदलाव किया गया है। नए पैनल में बॉलीवुड के कई चर्चित चेहरों को शामिल किया गया है। अभिनेत्री प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी समेत कुल 18 नए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सदस्य फिल्मों से जुड़े मामलों और प्रमाणन प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाएंगे। नए पैनल में मनोरंजन जगत से जुड़े कई अन्य नाम भी शामिल हैं। इस बदलाव के बाद अब सभी की नजरें इसकी कार्यप्रणाली पर रहेंगी।