प्रीति जिंटा इस वजह से पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट

प्रीति जिंटा ने क्यों खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा? 6 जुलाई को आएगा फैसला

लेखन ज्योति सिंह 03:50 pm Jul 03, 202603:50 pm

क्या है खबर?

प्रीति जिंटा किसी न किसी कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर उन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया है। अभिनेत्री ने यह कदम AI निर्मित डीपफेक छवियों और उनके चेहरे वाली मॉर्फ्ड सामग्री पर रोक लगाने के मकसद से उठाया है। 3 जुलाई को हुई सुनवाई में, जस्टिस माधव जामदार ने संकेत दिया कि वह 6 जुलाई (सोमवार) को आदेश पारित करेंगे, जब दोनों पक्ष मिलकर वेबसाइट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का एक तरीका ढूंढ लें।