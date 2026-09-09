'बंटवारा 1947' फ्लॉप होने पर प्रीति जिंटा ने प्रतिक्रिया दी

'बंटवारा 1947' की विफलता पर प्रीति जिंटा- अपना 100 प्रतिशत देती हूं, परिणाम की चिंता नहीं

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Sep 09, 202603:58 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए इसने वर्ल्डवाइड सिर्फ 50 करोड़ रुपये के करीब कारोबार किया। इसमें प्रीति जिंटा भी मुख्य किरदार में नजर आईं, जो 'भैयाजी सुपरहिट' (2018) के बाद बॉलीवुड में उनकी वापसी थी। फिल्म की असफलता पर पहली बार प्रीति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि उन्हें परियोजना पर गर्व है।