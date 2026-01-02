'लापता लेडीज' वालीं प्रतिभा रांटा की लगेगी लॉटरी, करण जौहर ने संभाली जिम्मेदारी

प्रोजेक्ट

सिद्धांत और प्रतिभा के काम के बारे में

सिद्धांत को आखिरी बार फिल्म 'धड़क 2' में देखा गया था। 2026 में उनके हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। अभिनेता एक ओर मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म 'दो दीवाने सहर में' और तमन्ना भाटिया के साथ 'वी शांताराम' को लेकर चर्चा में हैं। दूसरी ओर उनके पास फ्रेंच फिल्म 'ला फैमिली बेलियर' की हिंदी रीमेक भी है। वहीं प्रतिभा को 'द रिवोल्यूशनरीज' में देखा जाएगा। कार्तिक आर्यन की 'नागजिला' में उनके शामिल होने की खबर भी आ रही है।