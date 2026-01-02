'लापता लेडीज' वालीं प्रतिभा रांटा की लगेगी लॉटरी, करण जौहर ने संभाली जिम्मेदारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड फिल्म 'लापता लेडीज' से लोगों का ध्यान खींचने वालीं प्रतिभा रांटा के हाथ जल्द ही बड़ी फिल्म लग सकती है। इसे कोई और नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता करण जौहर बनाने जा रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनने वाली इस फिल्म में प्रतिभा के अलावा, सिद्धांत चतुर्वेदी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो पहली बार सिद्धांत और प्रतिभा की जोड़ी को दर्शक सिल्वर स्क्रीन पर देख सकेंगे।
फिल्म
इस हिट फिल्म का बनाया जा रहा रीमेक
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तेलुगु फिल्म 'डियर कॉमरेड' (2019) सिनेमाघरों में जबरदस्त हिट साबित हुई थी। रिलीज के करीब 6 साल बाद, धर्मा प्राेडक्शन इस फिल्म का आधिकारिक हिंदी रीमेक बनाने में जुट गया है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, हिंदी रीमेक के लिए सिद्धांत और प्रतिभा से बातचीत चल रही है। निर्माताओं ने अभी कास्टिंग तय नहीं की है, लेकिन दोनों के नाम सबसे प्रबल माने जा रहे हैं।
प्रोजेक्ट
सिद्धांत और प्रतिभा के काम के बारे में
सिद्धांत को आखिरी बार फिल्म 'धड़क 2' में देखा गया था। 2026 में उनके हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। अभिनेता एक ओर मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म 'दो दीवाने सहर में' और तमन्ना भाटिया के साथ 'वी शांताराम' को लेकर चर्चा में हैं। दूसरी ओर उनके पास फ्रेंच फिल्म 'ला फैमिली बेलियर' की हिंदी रीमेक भी है। वहीं प्रतिभा को 'द रिवोल्यूशनरीज' में देखा जाएगा। कार्तिक आर्यन की 'नागजिला' में उनके शामिल होने की खबर भी आ रही है।