'प्रहार' का ट्रेलर: कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील बने राजकुमार राव, दिखी 26/11 की कहानी

लेखन ज्योति सिंह 09:47 am Sep 30, 202609:47 am

क्या है खबर?

राजकुमार राव की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'प्रहार: द उज्जवल निकम स्टोरी' का ट्रेलर जारी हो गया है। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह एक बायोग्राफिकल कोर्टरूम-ड्रामा है, जिसका निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है। राजकुमार ने इसमें भारत के जाने-माने वकील उज्जवल निकम का किरदार निभाया है। उन्होंने ही 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में 2008 में हुए आतंकी हमले की खौफनाक दास्तां दिखाई गई है।