अभिनेता प्रदीप रावत का निधन

'गजनी' के विलेन और लगान के 'देवा' अभिनेता प्रदीप रावत का निधन, कैंसर से हारी जंग

लेखन नेहा शर्मा 09:08 am Aug 05, 202609:08 am

क्या है खबर?

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'गजनी' और 'लगान' में अपनी दमदार छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। अपनी कड़क आवाज और सशक्त अभिनय के दम पर खलनायक व चरित्र अभिनेता के रूप में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले प्रदीप रावत के निधन से सिनेमा जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है।