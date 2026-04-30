प्रभास की फिल्म 'फौजी' पर आया अपडेट

'फौजी' बनकर फैंस को तोहफा देने की तैयारी में प्रभास, फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Apr 30, 202602:21 pm

क्या है खबर?

प्रभास ने 2026 की शुरुआत हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' से की थी। हालांकि फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही और औसत प्रदर्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर सिमट गई। लोगों की नजरें उनकी आगामी बहुचर्चित फिल्म 'स्पिरिट' पर हैं, जिसका निर्माण संदीप रेड्‌डी वांगा कर रहे हैं। फिल्म 2027 में आने के लिए तय है, लेकिन उससे पहले प्रभास अपनी एक अन्य फिल्म 'फौजी' से इसी साल दर्शकों को दोहरा तोहफा देने आ सकते हैं।