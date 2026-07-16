'फौजी' की रिलीज तारीख का ऐलान

'फौजी' के पोस्टर में दमदार लगे प्रभास, पहली झलक के साथ आई फिल्म की रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 11:56 am Jul 16, 202611:56 am

क्या है खबर?

प्रभास की फिल्म 'फौजी' इस साल सिनेमाघरों में बवंडर मचाने आ रही है। ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा से भरपूर एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसका निर्देशन हनु राघवपुडी ने किया है। ज्यादा इंतजार न करवाते हुए निर्माताओं ने फिल्म के पोस्टर के साथ प्रभास की पहली झलक जारी कर दी है। साथ में रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया है। मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी 'फौजी' से सोशल मीडिया सेंसेशन इमानवी इस्माइल बतौर अभिनेत्री अपना डेब्यू कर रही हैं।