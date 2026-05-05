प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' पर आया बड़ा अपडेट

क्या सलमान खान के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे प्रभास? 'स्पिरिट' पर आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:06 pm May 05, 202612:06 pm

क्या है खबर?

प्रभास की बहुचर्चित फिल्म 'स्पिरिट' को मार्च, 2027 में रिलीज करने का लक्ष्य था। निर्देशक संदीप रेड्‌डी वांगा ने यह ऐलान साल की शुरुआत में किया था, लेकिन अब बदलाव की संभावना दिख रही है। चर्चा है कि फिल्म की रिलीज के लिए वांगा ने अपनी लकी तारीख पर विचार करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो सलमान खान के लिए ईद का मैदान खाली हो जाएगा, क्योंकि उनकी फिल्म 'SVC63' ईद, 2027 के लिए निर्धारित है।