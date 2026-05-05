क्या सलमान खान के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे प्रभास? 'स्पिरिट' पर आया बड़ा अपडेट

क्या सलमान खान के लिए मैदान खाली छोड़ेंगे प्रभास? 'स्पिरिट' पर आया बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
प्रभास की बहुचर्चित फिल्म 'स्पिरिट' को मार्च, 2027 में रिलीज करने का लक्ष्य था। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने यह ऐलान साल की शुरुआत में किया था, लेकिन अब बदलाव की संभावना दिख रही है। चर्चा है कि फिल्म की रिलीज के लिए वांगा ने अपनी लकी तारीख पर विचार करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो सलमान खान के लिए ईद का मैदान खाली हो जाएगा, क्योंकि उनकी फिल्म 'SVC63' ईद, 2027 के लिए निर्धारित है।
बदलाव
'स्पिरिट' की रिलीज तारीख में होगा बदलाव
खबरों के मुताबिक, वांगा 'स्पिरिट' को रिलीज करने के लिए 1 दिसंबर, 2027 की तारीख पर विचार कर रहे हैं। यह तारीख उनके लिए पहले शुभ साबित हुई थी, क्योंकि रणबीर कपूर अभिनीत 'एनिमल' 2023 में इसी तारीख पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर बनी थी। हालांकि, इस बदलाव से निर्देशक की रणबीर और अल्लू अर्जुन के साथ अन्य परियोजनाओं में देरी हो सकती है। खैर आधिकारिक ऐलान के बाद बदलाव की चर्चाओं पर स्थिति साफ हो पाएगी।
वजह
इस कारण बदलाव पर चल रहा विचार
दरअसल, प्रभास इस वक्त कई बड़े बजट की फिल्मों में व्यस्त चल रहे हैं। जहां एक ओर वह 'फौजी' की शूटिंग में सक्रिय रूप से जुटे हैं, तो दूसरी ओर अभिनेता 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में व्यस्त चल रहे हैं। चूकी 'कल्कि 2898 AD' में अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारे हैं, इसलिए शूटिंग तारीखों में समन्वय बनाना जरूरी हो गया है। नतीजन, 'स्पिरिट' को देरी का सामना करना पड़ सकता है।