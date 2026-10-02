प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? जितिन गुलाटी ने बताया असली कारण

जितिन ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "मुझे नहीं पता कि वे किस नई तारीख के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। मेरा मतलब है, जाहिर है, हम अभी भी इसकी शूटिंग कर रहे हैं। इसलिए यह बात समझ में आती थी और मकसद कोई अधूरी फिल्म पेश करना नहीं है। मेरा मतलब है, फिल्म जिंदगी भर रहती है। एक बार जब यह रिलीज हो जाती है, तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं।"