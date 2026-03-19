'धुरंधर 2' में दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

'धुरंधर 2' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख गदगद हुए दर्शक, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 07:26 pm Mar 19, 202607:26 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों का क्रेज देखने लायक है। इसका पहला शो देखने के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे संकेत मिलता है कि फिल्म, दिसंबर, 2025 में आई पहली किस्त से ज्यादा तहलका मचाएगी। इस बीच, फिल्म से जुड़ा एक वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। 'धुरंधर 2' में प्रधानमंत्री को देखने के बाद लोग सिनेमाघरों में सीटी और तालियां बजा रहे हैं।