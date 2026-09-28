प्रधानमंत्री मोदी ने लता मंगेशकर को याद किया

लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, साझा किया ये पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Sep 28, 202611:10 am

क्या है खबर?

सुरों की मलिका कही जाने वालीं पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने भारतीय संगीत जगत में गायिका के अमूल्य योगदान को याद किया और विश्व भर में उनकी आवाज के शानदार और यादगार प्रभाव को भी दर्शाया। बता दें, 28 सितंबर, 1929 को जन्मीं लता का फरवरी, 2022 में निधन हो गया था।