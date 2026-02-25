प्रधानमंत्री मोदी ने रश्मिका और विजय को शादी के लिए बधाई दी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद

लेखन ज्योति सिंह 01:35 pm Feb 25, 202601:35 pm

क्या है खबर?

सेलिब्रिटी कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास अवसर पर दोनों को बधाई संदेश देते हुए अपना आशवार्द भेजा है। ग्रेटआंध्र ने प्रधानमंत्री द्वारा जोड़े को भेजे गए बधाई संदेश की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की है जिसमें निमंत्रण पत्र के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। बता दें, रश्मिका और विजय राजस्थान के उदयपुर में शादी कर रहे हैं।