नोएडा में 'धुरंधर 2' के प्रिव्यू शो पर बवाल

नोएडा में 'धुरंधर 2' के प्रिव्यू शो पर बवाल, भारी हंगामे के बीच बुलानी पड़ी पुलिस

लेखन ज्योति सिंह 03:30 pm Mar 19, 202603:30 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 19 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है जिसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में सिनेमाघर पहुंच रहे हैं। इससे पहले, 18 मार्च को शाम 5 बजे से कई शहराें के कुछ सिनेमाघरों में पेड प्रिव्यू शोज रखे गए थे। इस दौरान, नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया स्थित PVR सुपरप्लेक्स में हालात जल्द ही हंगामे में बदल गया।