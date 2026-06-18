बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्‌डी' के लड़खड़ाने लगे कदम, 'मैं वापस आऊंगा' ने दिखाया दम

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Jun 18, 202609:55 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस की अग्निपरीक्षा में कई दिनों तक सफलता से टिकने के बाद 'पेड्‌डी' के कदम अब लड़खड़ाने लगे हैं। राम चरण अभिनीत यह पैन-इंडिया फिल्म कमाई के मामले में हर दिन नीचे गिर रही है। दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई में दिन पर दिन उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं मिमोह चक्रवर्ती अभिनीत हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं इन फिल्मों की ताजा कमाई।