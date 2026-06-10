'पेड्‌डी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'पेड्‌डी' का दबदबा छठे दिन बरकरार, 'है जवानी तो इश्क...' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 09:57 am Jun 10, 202609:57 am

क्या है खबर?

राम चरण की स्पोर्ट्स एक्शन-ड्रामा फिल्म 'पेड्‌डी' ने बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे कर लिए हैं। पहले दिन से फिल्म का दबदबा देखने को मिल रहा है, जो अभी भी बरकरार है। कमाई देखकर साफ है कि यह जल्द 200 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाएगी। दूसरी ओर, वरुण धवन की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने वीकेंड पर धाकड़ कमाई की, लेकिन कारोबारी दिनों में कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है।