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'है जवानी तो इश्क होना है' की कमाई में मामूली उछाल

उधर वरुण की फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन, यानी रविवार को 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 9वें दिन यह कमाई 2.25 करोड़ और 8वें दिन 1.85 करोड़ रुपये थी। देखा जाए तो आंकड़ों में मामूली बढ़त आई है। डेविड धवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म इन 10 दिनों में 43.70 करोड़ रुपये कमा पाई है। वहीं दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन 65.51 करोड़ रुपये हुआ है। फिल्म में मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मनीष पॉल और मौनी रॉय भी हैं।