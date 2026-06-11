बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 'पेड्‌डी' के आगे नहीं चल रहा 'है जवानी तो इश्क...' का जादू, देखें कलेक्शन

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Jun 11, 202609:37 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की पैन इंडिया फिल्म 'पेड्‌डी' ने बॉक्स ऑफिस पर एक सप्ताह पूरा कर लिया है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह फिल्म दुनियाभर में धूम मचा रही है और 300 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल होने के लिए तैयार खड़ी है। वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' कारोबारी दिनों में गिरावट का मुंह देख रही है। 'पेड्‌डी' के फिल्म हर दिन फीकी पड़ती जा रही है। आइए देखें दोनों फिल्मों की कमाई।