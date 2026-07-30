'पेड्‌डी' को घर बैठे देखने का मौका

OTT पर आई राम चरण-जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्‌डी', हिंदी दर्शक उठा सकेंगे लुत्फ

लेखन ज्योति सिंह 12:26 pm Jul 30, 202612:26 pm

क्या है खबर?

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्‌डी' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। स्पोर्ट्स एक्शन-ड्रामा पर आधारित ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां इसे तारीफ से ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आरोप लगे कि निर्देशक बुची बाबू सना ने फिल्म में जाह्नवी को एक "वस्तु" के रूप में दर्शाया है। खैर दुनियाभर में लगभग 346 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी 'पेड्‌डी' अब हिंदी दर्शकों के लिए OTT पर स्ट्रीम हो गई है।