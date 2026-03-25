पुराने मामले में पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें

पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस मामले में भेजा नोटिस

लेखन ज्योति सिंह 06:02 pm Mar 25, 202606:02 pm

क्या है खबर?

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। एक ओर वह पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें हरियाणा राज्य महिला आयोग (HSCW) ने नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई गायक की सह-कलाकार रहीं अंजली राघव द्वारा लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों के तहत की गई। बताया जाता है कि अंजलि ने आयोग को एक पत्र लिखकर गायक पर आरोप लगाया है।