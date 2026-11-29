पवन सिंह के इस पोस्ट से मची हलचल

पवन सिंह ने परिवार से तोड़े सारे रिश्ते, माफी मांग बोले- अब बर्दाश्त नहीं होता

लेखन अंशिका शुक्ला 04:27 pm Nov 29, 202604:27 pm

क्या है खबर?

भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने भावुक पोस्ट साझा कर अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने इस पोस्ट में परिवार और रिश्तेदारों से सभी रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। साथ ही, इस फैसले पर अपना दुख जाहिर करते हुए भोजपुरी समाज से माफी भी मांगी है। उनके इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि वह लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान थे और अब उनका सब्र जवाब दे चुका है।