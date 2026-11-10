पवन कल्याण ने किया पत्नी से अलग होने का ऐलान, 13 साल बाद खत्म होगा रिश्ता

बयान में पवन-अन्ना ने अब तक उन्हें प्यार और समर्थन देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि, अलग होने की वजह नहीं बताई बच्चों की कस्टडी और तलाक की कानूनी प्रक्रिया पर भी कोई जानकारी नहीं दी।

उधर जन सेना पार्टी के सूत्रों ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि दोनों पिछले कुछ महीनों से अलग होने पर बात कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से अलग होने की याचिका भी दाखिल की है।