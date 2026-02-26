फिल्म 'पेट्रियट' का पोस्टर जारी, जानिए पर्दे पर कब दिखेगी मोहनलाल-ममूटी की जोड़ी

रिलीज

जानिए कब रिलीज हो रही 'पेट्रियट'

'पेट्रियट' के पोस्टर में मोहनलाल और ममूटी कार में बैठकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठाया गया है जो 23 अप्रैल, 2026 है। कहानी देशभक्ति, जासूसी और एक्शन से लबरेज होगी जिसका हिस्सा नयनतारा और फहाद फासिल भी हैं। पिछले साल टीजर जारी हुआ था जिसमें मोहनलाल को आर्मी अधिकारी के किरदार में नजर आए थे। ममूटी के साथ उन्हें आखिरी बार फिल्म 'ट्वेंटी:20' में देखा गया था।