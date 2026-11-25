कॉमेडियन यश के खिलाफ पटना में बिहार की महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में FIR दर्ज की गई है।

आरोप है कि उन्होंने छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं द्वारा लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाते हुए उसकी तुलना पुरुष अंग से की थी।

इसके अलावा एक अन्य वीडियो में उन्होंने घरेलू हिंसा से जुड़ी धारणाओं के आधार पर बिहारी महिलाओं की शादी हरियाणवी पुरुषों से होने को लेकर भी मजाक किया था।