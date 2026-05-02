'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर रिलीज, 3 हसीनाओं के बीच बुरे फंसे आयुष्मान खुराना

लेखन नेहा शर्मा 07:11 pm May 02, 202607:11 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी जिंदगी की 'खलबली' लेकर लौट आए हैं। बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें आयुष्मान 1-2 नहीं, बल्कि 3-3 हसीनाओं के बीच बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। प्यार, शादी और जबरदस्त उलझनों से भरा ये ट्रेलर देख दर्शक खूब ठहाके लगा रहे हैं। फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी।