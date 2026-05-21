'पति पत्नी और वो दो' या 'करुप्पू', बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन किसका रहा दबदबा?

टक्कर

100 करोड़ी बनी 'करुप्पू', 'आखिरी सवाल' सूपड़ा साफ होने की कगार पर

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' पहले दिन से जनता का दिल जीत रही है और बंपर कारोबार कर रही है। इसने छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 10.30 करोड़ रुपये कमाए और इसी के साथ फिल्म 100 करोड़ के क्लब में दाखिल हो गई है। इसका कुल कलेक्शन अब 105.35 करोड़ रुपये हो गया है। उधर फिल्म 'आखिरी सवाल' अपना आखिरी वक्त गिन रही है। इसने छठे दिन महज 19 लाख रुपये कमाए। इसका कुल कलेक्शन 2.59 करोड़ रुपये हुआ है।