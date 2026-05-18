बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'पति पत्नी और वो दो' ने तीसरे दिन की छप्परफाड़ कमाई, 'आखिरी सवाल' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 09:40 am May 18, 202609:40 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना की रोमांटिक कॉमेडी 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन पूरे कर लिए हैं। शुरुआत में ठीक-ठाक कारोबार करने के बाद इसने तीसरे दिन तहलका मचा दिया है। फिल्म ने बंपर कारोबार करते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दूसरी ओर, संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' भी सिनेमाघरों में 3 दिन पूरे कर चुकी है और इसकी ताजा कमाई के आंकड़े अब आ चुके हैं। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की कमाई।