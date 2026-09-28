फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' की रिलीज तारीख आई

परिणीति चोपड़ा का OTT पर एक और धमाका, इस बार आएगी फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव'

लेखन ज्योति सिंह 12:42 pm Sep 28, 202612:42 pm

क्या है खबर?

परिणीति चोपड़ा ने क्राइम थ्रिलर सीरीज 'शक' से डिजिटल दुनिया में कदम रखा था। नेटफ्लिक्स पर आई ये सीरीज दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही और लोगों ने उनके अभिनय को भी सराहा। अभिनेत्री एक बार फिर अपने डिजिटल कंटेंट के जरिए दर्शकों को तोहफा देने के लिए तैयार हैं। उनकी अगली फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' है, जिसकी OTT रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म में परिणीति को एक महिला पत्रकार का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।