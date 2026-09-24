'शक: ट्रस्ट नो वन' से पहले OTT पर जरूर देखें परिणीति चोपड़ा की ये 5 फिल्में
क्या है खबर?
परिणीति चोपड़ा हिंदी सिनेमा की प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने 2011 में 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्मी करियर के करीब 15 साल पूरे करने के बाद अब परिणीति OTT पर जलवा बिखेरने जा रही हैं। उनकी वेब सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज के प्रीमियर से पहले आइए उनकी उन फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।
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'इश्कजादे' और 'हंसी तो फंसी'
साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'इश्कजादे' से परिणीति को असली पहचान मिली थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार- स्पेशल मेंशन' सम्मान भी मिला था। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
'हंसी तो फंसी' साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में परिणीति के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। परिणीति की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
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'साइना' और 'अमर सिंह चमकीला'
बायोपिक फिल्म 'साइना' साल 2021 में आई थी। इसमें परिणीति ने बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें खूब तारीफ मिली थी। आप इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में परिणीति के साथ दिलजीत दोसांझ नजर आए थे। इस फिल्म में परिणीति ने अमरजोत के किरदार को बखूबी निभाया था। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
जानकारी
#5 'गोलमाल अगेन'
साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'गोलमाल अगेन' में परिणीति ने एक भूत का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अगर आप इस फिल्म का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।