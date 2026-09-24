'शक: ट्रस्ट नो वन' से पहले OTT पर जरूर देखें परिणीति चोपड़ा की ये 5 फिल्में

बायोपिक फिल्म 'साइना' साल 2021 में आई थी। इसमें परिणीति ने बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें खूब तारीफ मिली थी। आप इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में परिणीति के साथ दिलजीत दोसांझ नजर आए थे। इस फिल्म में परिणीति ने अमरजोत के किरदार को बखूबी निभाया था। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।