शेफाली जरीवाला की मौत पर पति पराग का पलटवार- फिर तो रतन टाटा भी जिंदा होते

सोशल मीडिया पर 'कांटा लगा' गर्ल शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर फैली सनसनीखेज अफवाहों ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ जहां इंटरनेट पर 'जहरीले इंजेक्शन' से उनकी मौत के दावे किए जा रहे थे, वहीं अब उनके पति और एक्टर पराग त्यागी ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। पराग ने न केवल इन दावों को सिरे से खारिज किया, बल्कि हाथ जोड़कर लोगों से एक भावुक अपील भी की है।

प्रतिक्रिया "ऐसा होता तो रतन टाटा भी हमें छोड़कर न जाते" शेफाली की खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों पर पराग ने तंज कसते हुए कहा, "उन्हें और गोरे होने की क्या जरूरत थी? वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थीं। प्लीज मुझे भी बताइए वो कौन सा इंजेक्शन होता है, जो इंसान को हमेशा जवान रखता है? अगर आज ऐसा कोई इंजेक्शन दुनिया में होता तो रतन टाटा जी भी आज हमारे बीच जिंदा होते।" पराग का ये तर्क सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दर्द छलका पराग त्यागी का दर्द पराग ने हाथ जोड़कर लोगों से विनती की, "दोस्तों, मत करो यार।" उन्होंने अपील कर कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार की भावनाओं का सम्मान करें और झूठी खबरें न फैलाएं। भारी मन से पराग ने कहा कि शेफाली का जाना शायद किस्मत में लिखा था और अब उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। पराग बोले, "भले ही हमारा साथ कम समय का था, लेकिन हमारी रूहें हमेशा जुड़ी रहेंगी।"

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सहारा शेफाली के जाने के बाद 'सिम्बा' बना पराग का सहारा IANS को दिए एक इंटरव्यू में पराग ने शेफाली के निधन के बाद के कठिन समय पर बात की। उन्होंने बताया कि इस दुख की घड़ी में उनका पालतू 'सिम्बा' उनके लिए एक बड़ा भावनात्मक सहारा बना है। पराग ने भावुक होते हुए कहा, "मुश्किल वक्त में सिम्बा की शारीरिक मौजूदगी और उसका स्पर्श भावनात्मक रूप से बहुत मायने रखता है।" उन्होंने ये भी बताया कि सिम्बा उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है।

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